Путин заявил о готовности России работать по ряду пунктов в ответах США и НАТО
По сути дела, эти соображения Москва в своё время и предлагала своим партнёрам в предыдущие годы, отметил глава государства.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин заявил, что ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности содержат ряд пунктов, по которым Россия в перспективе готова работать. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Повторю, полученные нами от США и членов НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трём базовым российским требованиям. Однако в представленных ответах тем не менее присутствует, как мне докладывал вчера министр иностранных дел РФ, ряд соображений, которые мы не только не против обсуждать, а, по сути дела, мы их в своё время и предлагали нашим партнёрам в предыдущие годы", — пояснил Путин и подчеркнул, что Россия готова к этой совместной работе и дальше.
Напомним, что ранее представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности в том числе включает в себя исключение дальнейшего расширения альянса на восток. Инициатива Москвы обсуждалась 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais. Сергей Лавров отметил, что предоставленный Вашингтоном ответ на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву, но шансы договориться с НАТО и США по ключевым вопросам сохраняются.
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