Путин заявил о готовности России работать по ряду пунктов в ответах США и НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности содержат ряд пунктов, по которым Россия в перспективе готова работать. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Повторю, полученные нами от США и членов НАТО ответы на предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трём базовым российским требованиям. Однако в представленных ответах тем не менее присутствует, как мне докладывал вчера министр иностранных дел РФ, ряд соображений, которые мы не только не против обсуждать, а, по сути дела, мы их в своё время и предлагали нашим партнёрам в предыдущие годы", — пояснил Путин и подчеркнул, что Россия готова к этой совместной работе и дальше.