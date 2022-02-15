Путин — о том, как Россия будет действовать дальше: По плану
Президент подчеркнул, что Москва будет стремиться договариваться по вопросам, которые были поставлены, дипломатическим путём.
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Путин рассказал о дальнейших действиях России. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, что Москва будет делать "дальше" в сфере безопасности. Глава государства отметил, что всё произойдёт "по плану", который будет складываться из реальной обстановки.
"Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путём", — подчеркнул российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
При этом президент особенно подчеркнул, что Россия не хочет войны, именно поэтому предложила странам Запада провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе. Реагируя на слова немецкого канцлера о том, что он с трудом представляет какую-то войну в Европе применительно к ситуации вокруг Украины, Путин напомнил, что они уже были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО против Югославии.
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