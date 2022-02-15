Путин — о том, как Россия будет действовать дальше: По плану

Путин рассказал о дальнейших действиях России. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, что Москва будет делать "дальше" в сфере безопасности. Глава государства отметил, что всё произойдёт "по плану", который будет складываться из реальной обстановки.

"Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путём", — подчеркнул российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.