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Путин заявил, что Россия не хочет войны

Однако разрешить напряжённую ситуацию с помощью предложений Москвы по обеспечению равной безопасности всех стран пока не получилось.

15 февраля, 14:57

Владимир Путин. Кадр из видео © LIFE

Путин заявил, что Россия не хочет войны. Видео © LIFE

Россия не хочет войны, именно поэтому Москва предложила странам провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Реагируя на слова немецкого канцлера о том, что он с трудом представляет какую-то войну в Европе применительно к ситуации вокруг Украины, Путин напомнил: "Но мы ведь с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз НАТО против Югославии". Тогда блоком была совершена крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц — Белграду, напомнил российский лидер. Военные действия против Югославии со стороны НАТО проводили без санкции Совбеза ООН, отметил Путин и назвал те события "очень плохим примером".

"Хотим мы этого (войны. — Прим. Лайфа) или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договорённость об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", подчеркнул российский лидер.

К сожалению, добавил президент, Россия не получила предметного, конструктивного ответа на выдвинутые предложения.

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Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регионе замечены националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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