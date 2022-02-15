Путин заявил, что Россия не хочет войны. Видео © LIFE

Россия не хочет войны, именно поэтому Москва предложила странам провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Реагируя на слова немецкого канцлера о том, что он с трудом представляет какую-то войну в Европе применительно к ситуации вокруг Украины, Путин напомнил: "Но мы ведь с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз НАТО против Югославии". Тогда блоком была совершена крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц — Белграду, напомнил российский лидер. Военные действия против Югославии со стороны НАТО проводили без санкции Совбеза ООН, отметил Путин и назвал те события "очень плохим примером".

"Хотим мы этого (войны. — Прим. Лайфа) или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договорённость об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", — подчеркнул российский лидер.

К сожалению, добавил президент, Россия не получила предметного, конструктивного ответа на выдвинутые предложения.