В Москве студент "угостил" сокурсников просроченным лекарством для сердца, один погиб

Студент политехнического колледжа № 8 имени Павлова в Москве принёс на пары просроченные рецептурные таблетки для сердца и дал попробовать своим друзьям. В результате один из ребят скончался, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По её словам, трагедия произошла 14 февраля. 17-летний учащийся дал попробовать сокурсникам на перемене рецептурный препарат, который ему прописали врачи ещё несколько лет назад. После употребления таблеток у одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, он умер на месте. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Ещё один из учеников госпитализирован в городскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщила Иванова.