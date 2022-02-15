В Москве студент "угостил" сокурсников просроченным лекарством для сердца, один погиб
Ещё один из учащихся доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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Студент политехнического колледжа № 8 имени Павлова в Москве принёс на пары просроченные рецептурные таблетки для сердца и дал попробовать своим друзьям. В результате один из ребят скончался, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По её словам, трагедия произошла 14 февраля. 17-летний учащийся дал попробовать сокурсникам на перемене рецептурный препарат, который ему прописали врачи ещё несколько лет назад. После употребления таблеток у одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, он умер на месте. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Ещё один из учеников госпитализирован в городскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщила Иванова.
А ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье школьник выпил предложенный подругой транквилизатор и загремел в реанимацию. Когда мальчика привели домой в неадекватном состоянии, мать нашла в его куртке пустой блистер и сразу же вызвала скорую.
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