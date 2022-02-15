НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Москве студент "угостил" сокурсников просроченным лекарством для сердца, один погиб

Ещё один из учащихся доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

15 февраля, 16:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Студент политехнического колледжа № 8 имени Павлова в Москве принёс на пары просроченные рецептурные таблетки для сердца и дал попробовать своим друзьям. В результате один из ребят скончался, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По её словам, трагедия произошла 14 февраля. 17-летний учащийся дал попробовать сокурсникам на перемене рецептурный препарат, который ему прописали врачи ещё несколько лет назад. После употребления таблеток у одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, он умер на месте. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Ещё один из учеников госпитализирован в городскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщила Иванова.

В Москве 15-летняя гимнастка решила похудеть после праздников и наглоталась таблеток

В Москве 15-летняя гимнастка решила похудеть после праздников и наглоталась таблеток

А ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье школьник выпил предложенный подругой транквилизатор и загремел в реанимацию. Когда мальчика привели домой в неадекватном состоянии, мать нашла в его куртке пустой блистер и сразу же вызвала скорую.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1