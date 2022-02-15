"Она всё переживает": Фигуристка Волосожар рассказала, как скандал с Камилой Валиевой мог повлиять на её прокат
15-летняя спортсменка допустила ошибку на тройном акселе, чисто выполнив все остальные элементы.
Фигуристки Камилла Валиева и Татьяна Волосожар. Фото © Getty Images / Matthew Stockman, © ТАСС / Сергей Фадеичев
Случившийся с Камилой Валиевой "допинговый" скандал мог повлиять на её прокат и стать причиной ошибки на тройном акселе во время короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Лайфу заявила двукратная олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Волосожар.
"Естественно, ей (Камиле Валиевой. — Прим. Лайфа) было тяжело в такой ситуации. Кому было бы легко? Неважно, в каком ты возрасте. Тем более ей 15 лет. Она всё очень глубоко, душевно переживает, естественно. Может быть, это вызвало ошибку на прыжке", — заявила Волосожар.
Фигуристка также отметила, что рада за все выступления наших спортсменок, особенно за Анну Щербакову, которая без ошибок сумела выполнить все элементы, заняв второе место.
"У девчонок были ошибки, но это Олимпийские игры, никто от этого не застрахован, тем более под таким давлением", — добавила Волосожар.
Лидерство со слезами на глазах: Камила Валиева выиграла короткую программу ОИ, Щербакова и Трусова — вторая и четвёртая
В короткой программе Олимпийских игр в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртом месте.
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