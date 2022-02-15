"Она всё переживает": Фигуристка Волосожар рассказала, как скандал с Камилой Валиевой мог повлиять на её прокат

Случившийся с Камилой Валиевой "допинговый" скандал мог повлиять на её прокат и стать причиной ошибки на тройном акселе во время короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Лайфу заявила двукратная олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Волосожар.

"Естественно, ей (Камиле Валиевой. — Прим. Лайфа) было тяжело в такой ситуации. Кому было бы легко? Неважно, в каком ты возрасте. Тем более ей 15 лет. Она всё очень глубоко, душевно переживает, естественно. Может быть, это вызвало ошибку на прыжке", — заявила Волосожар.

Фигуристка также отметила, что рада за все выступления наших спортсменок, особенно за Анну Щербакову, которая без ошибок сумела выполнить все элементы, заняв второе место.

"У девчонок были ошибки, но это Олимпийские игры, никто от этого не застрахован, тем более под таким давлением", — добавила Волосожар.