Политолог Гераскин указал на символизм в дате возвращения российских военных с учений
Собеседник Лайфа напомнил, что 15 февраля считается датой завершения вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.
Украинские военные. © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
В настоящий момент Россия в одностороннем порядке выполняет Минские соглашения, в то время как "коллективный Запад" и Украина стремятся к фактической эскалации конфликта, наращивают информационное давление на РФ и пытаются выставить её "агрессором" вопреки реальному положению дел. Это напоминает ситуацию во время войны в Афганистане, считает политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин.
"Окончание военных учений Минобороны России удивительным образом совпало с датой вывода советских войск из Афганистана. Эта историческая параллель не случайна в данном контексте. Напомню: СССР, в отличие от США и НАТО, вывел свой контингент в срок, определённый Женевскими соглашениями. Уверенно и практически без потерь. Американцы же остались в Южной Азии и "подкармливали" террористов по сей день. Сейчас разыгрывается та же карта с Украиной", — объяснил в беседе с Лайфом политолог.
По его мнению, чтобы не допустить повторения "афганского сценария" на Украине, России необходимо придерживаться жёсткой позицию по Донбассу в переговорах и направлять чёткие сигналы о готовности вооружённых сил в любой момент ответить на агрессию против ЛНР и ДНР.
"Уступки здесь неуместны и чреваты развязыванием рук у врага. Так что si vis pacem, para bellum (лат. хочешь мира — готовься к войне. — Прим. Лайфа). Тогда и мир будет не похабным, а правильным. И народ в этом мире будет жить не тесно и не скучно", — заключил Гераскин.
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
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