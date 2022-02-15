Политолог Гераскин указал на символизм в дате возвращения российских военных с учений

В настоящий момент Россия в одностороннем порядке выполняет Минские соглашения, в то время как "коллективный Запад" и Украина стремятся к фактической эскалации конфликта, наращивают информационное давление на РФ и пытаются выставить её "агрессором" вопреки реальному положению дел. Это напоминает ситуацию во время войны в Афганистане, считает политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин.

"Окончание военных учений Минобороны России удивительным образом совпало с датой вывода советских войск из Афганистана. Эта историческая параллель не случайна в данном контексте. Напомню: СССР, в отличие от США и НАТО, вывел свой контингент в срок, определённый Женевскими соглашениями. Уверенно и практически без потерь. Американцы же остались в Южной Азии и "подкармливали" террористов по сей день. Сейчас разыгрывается та же карта с Украиной", — объяснил в беседе с Лайфом политолог.

По его мнению, чтобы не допустить повторения "афганского сценария" на Украине, России необходимо придерживаться жёсткой позицию по Донбассу в переговорах и направлять чёткие сигналы о готовности вооружённых сил в любой момент ответить на агрессию против ЛНР и ДНР.