Шольц назвал хорошим знаком возвращение российских военных в гарнизоны после учений

Канцлер Германии Олаф Шольц положительно оценил возвращение российских войск в места дислокации и предположил, что эта тенденция получит дальнейшее развитие в России.

"Мы слышим, что отдельные подразделения отводятся, и это хороший знак. Мы надеемся, что эта тенденция продолжится", — сказал немецкий канцлер после общения с президентом России Владимиром Путиным.