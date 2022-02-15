Шольц назвал хорошим знаком возвращение российских военных в гарнизоны после учений
Он признал, что устойчивая безопасность в Европе не может быть построена без Москвы и нынешняя ситуация при всей её сложности не является безвыходной.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Канцлер Германии Олаф Шольц положительно оценил возвращение российских войск в места дислокации и предположил, что эта тенденция получит дальнейшее развитие в России.
"Мы слышим, что отдельные подразделения отводятся, и это хороший знак. Мы надеемся, что эта тенденция продолжится", — сказал немецкий канцлер после общения с президентом России Владимиром Путиным.
Вместе с тем он отметил, что устойчивая безопасность в Европе не может быть построена без Москвы и нынешняя ситуация при всей её сложности не является безвыходной.
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
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