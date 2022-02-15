В Новосибирске тренер по кикбоксингу вышел выносить мусор и получил топором по голове
Мужчина оказался возле дерущихся, когда спустился на лифте. У него не было возможности осознать происходящее и увернуться.
В Новосибирске детский тренер по кикбоксингу серьёзно пострадал, оказавшись случайным свидетелем драки. © SHOT
В Новосибирске детский тренер по кикбоксингу серьёзно пострадал, оказавшись случайным свидетелем драки. © SHOT
Детский тренер по кикбоксингу из Новосибирска серьёзно пострадал, оказавшись случайным свидетелем драки. Ему в голову прилетел небольшой топорик от одного из участников потасовки. Пострадавшему наложили три шва в больнице и провели МРТ. Тяжесть нанесённых увечий будет оценена в ходе расследования и экспертизы. Устроившие драку ещё не задержаны.
Как пишет SHOT, Алексей Медведев пошёл выносить мусор. Когда двери лифта на первом этаже открылись, в сторону мужчины тут же полетел кухонный топор, от которого тот не успел увернуться. Возле лифта дрались двое, Медведева они даже не заметили. Судя по публикуемому видео, мужчины еле стоят на ногах, а вокруг на полу пятна крови. Уже на улице пострадавшему прохожие помогли вызвать скорую, которая его и госпитализировала.
Ранее Лайф писал, что история с обвинением курьера "Самоката" в нападении на жителя в Челябинске получила новый поворот: пострадавший сам оказался зачинщиком драки. Он специально преградил дорогу доставщику, а затем распылил ему в глаза перцовый газ.
Комментариев: 0