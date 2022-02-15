В Новосибирске тренер по кикбоксингу вышел выносить мусор и получил топором по голове

В Новосибирске детский тренер по кикбоксингу серьёзно пострадал, оказавшись случайным свидетелем драки. © SHOT

Детский тренер по кикбоксингу из Новосибирска серьёзно пострадал, оказавшись случайным свидетелем драки. Ему в голову прилетел небольшой топорик от одного из участников потасовки. Пострадавшему наложили три шва в больнице и провели МРТ. Тяжесть нанесённых увечий будет оценена в ходе расследования и экспертизы. Устроившие драку ещё не задержаны.

Как пишет SHOT, Алексей Медведев пошёл выносить мусор. Когда двери лифта на первом этаже открылись, в сторону мужчины тут же полетел кухонный топор, от которого тот не успел увернуться. Возле лифта дрались двое, Медведева они даже не заметили. Судя по публикуемому видео, мужчины еле стоят на ногах, а вокруг на полу пятна крови. Уже на улице пострадавшему прохожие помогли вызвать скорую, которая его и госпитализировала.