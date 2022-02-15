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"Не успел": Песков рассказал Лайфу, что Путин пока не видел победный прокат Камилы Валиевой

Он вышел на пресс-конференцию с Шольцем почти сразу после завершения выступления фигуристки на Олимпиаде, пояснил представитель Кремля.

15 февраля, 15:05
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился с Лайфом, что российский лидер Владимир Путин пока не успел посмотреть выступление нашей фигуристки Камилы Валиевой, которая одержала победу в короткой программе в рамках личного турнира Олимпийских игр в Пекине.

"Пока не успел. Готовился к пресс-конференции. Президент вышел на пресс-конференцию почти сразу после завершения выступления Валиевой на Олимпиаде", — заявил Лайфу Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Лидерство со слезами на глазах: Камила Валиева выиграла короткую программу ОИ, Щербакова и Трусова — вторая и четвёртая

Лидерство со слезами на глазах: Камила Валиева выиграла короткую программу ОИ, Щербакова и Трусова — вторая и четвёртая

А ранее Лайф сообщал, что Путин поздравил российских лыжников с победой в эстафете на Олимпиаде. Президент также подчеркнул, что на выступлении в этом сложном и престижном виде соревнований спортсмены проявили себя как крепкая и сплочённая команда.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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