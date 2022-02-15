"Не успел": Песков рассказал Лайфу, что Путин пока не видел победный прокат Камилы Валиевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился с Лайфом, что российский лидер Владимир Путин пока не успел посмотреть выступление нашей фигуристки Камилы Валиевой, которая одержала победу в короткой программе в рамках личного турнира Олимпийских игр в Пекине.

"Пока не успел. Готовился к пресс-конференции. Президент вышел на пресс-конференцию почти сразу после завершения выступления Валиевой на Олимпиаде", — заявил Лайфу Песков, отвечая на соответствующий вопрос.