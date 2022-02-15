Путин указал на отказ Киева выполнять принципиальные пункты Минских соглашений

Киев совсем не продвинулся в исполнении Минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин. В частности, украинские власти проигнорировали такие важные моменты договорённостей, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. При этом Киев избегает прямых переговоров с Донецком и Луганском.

"Как известно, киевские власти отказываются от соблюдения Минских соглашений, а также договорённостей, достигнутых на более поздних саммитах в нормандском формате, в том числе в Берлине и в Париже", — сказал российский лидер после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Путин добавил, что в законодательстве Украины до сих пор не закреплена формула бывшего министра иностранных дел Федеративной Республики Германия, а сегодня президента ФРГ господина Штайнмайера, которая была им предложена как компромисс по реализации минских договорённостей по ключевым направлениям.