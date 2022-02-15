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Путин указал на отказ Киева выполнять принципиальные пункты Минских соглашений

По его словам, Незалежная также избегает прямого общения с представителями Луганска и Донецка.

15 февраля, 14:58
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Киев совсем не продвинулся в исполнении Минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин. В частности, украинские власти проигнорировали такие важные моменты договорённостей, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. При этом Киев избегает прямых переговоров с Донецком и Луганском.

"Как известно, киевские власти отказываются от соблюдения Минских соглашений, а также договорённостей, достигнутых на более поздних саммитах в нормандском формате, в том числе в Берлине и в Париже", — сказал российский лидер после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Путин добавил, что в законодательстве Украины до сих пор не закреплена формула бывшего министра иностранных дел Федеративной Республики Германия, а сегодня президента ФРГ господина Штайнмайера, которая была им предложена как компромисс по реализации минских договорённостей по ключевым направлениям.

Зеленский пообещал Шольцу представить проект об особом статусе Донбасса

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Ранее в Кремле указали на проблемы мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это ведёт к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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