Путин указал на отказ Киева выполнять принципиальные пункты Минских соглашений
По его словам, Незалежная также избегает прямого общения с представителями Луганска и Донецка.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Киев совсем не продвинулся в исполнении Минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин. В частности, украинские власти проигнорировали такие важные моменты договорённостей, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. При этом Киев избегает прямых переговоров с Донецком и Луганском.
"Как известно, киевские власти отказываются от соблюдения Минских соглашений, а также договорённостей, достигнутых на более поздних саммитах в нормандском формате, в том числе в Берлине и в Париже", — сказал российский лидер после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Путин добавил, что в законодательстве Украины до сих пор не закреплена формула бывшего министра иностранных дел Федеративной Республики Германия, а сегодня президента ФРГ господина Штайнмайера, которая была им предложена как компромисс по реализации минских договорённостей по ключевым направлениям.
Ранее в Кремле указали на проблемы мировой дипломатии с прочтением Минских соглашений. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это ведёт к концептуальному непониманию происходящего со стороны оппонентов России.
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