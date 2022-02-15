Путин назвал геноцидом события, происходящие в Донбассе
Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, отвечая на вопрос журналистов.
Кадр из видео © LIFE
Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе. © LIFE
Президент России Владимир Путин назвал геноцидом то, что в настоящее время происходит в Донбассе. По его словам, большинство россиян сочувствуют жителям региона, поддерживают их и надеются, что обстановка там "коренным образом изменится в лучшую для них сторону".
"Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид", — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
Комментариев: 1
Геноцид происходит на всей украине, а не только на Донбассе и в геноциде виноваты те, кто признал там власть после государственного переворота.