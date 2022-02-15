Путин назвал геноцидом события, происходящие в Донбассе

Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе. © LIFE

Президент России Владимир Путин назвал геноцидом то, что в настоящее время происходит в Донбассе. По его словам, большинство россиян сочувствуют жителям региона, поддерживают их и надеются, что обстановка там "коренным образом изменится в лучшую для них сторону".

"Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид", — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.