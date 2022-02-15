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Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы из-за самочувствия

После первого дня личного турнира наша спортсменка занимает первое место, имея в активе 82,16 балла.

15 февраля, 15:39
<p>Фото © ТАСС / Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press

Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию по итогам короткой программы Олимпиады в Пекине из-за плохого самочувствия. Об этом заявил пресс-атташе Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

"Камила почувствовала себя не очень хорошо после проката. По этой причине было принято решение максимально оперативно отвезти её в Олимпийскую деревню, чтобы она отдохнула", — заявил Выборнов.

"Она боец": Бывший тренер Камилы Валиевой оценил её короткую программу на Олимпиаде в Пекине

"Она боец": Бывший тренер Камилы Валиевой оценил её короткую программу на Олимпиаде в Пекине

В короткой программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртом месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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