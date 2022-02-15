Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы из-за самочувствия

Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию по итогам короткой программы Олимпиады в Пекине из-за плохого самочувствия. Об этом заявил пресс-атташе Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

"Камила почувствовала себя не очень хорошо после проката. По этой причине было принято решение максимально оперативно отвезти её в Олимпийскую деревню, чтобы она отдохнула", — заявил Выборнов.