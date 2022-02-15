"Она боец": Бывший тренер Камилы Валиевой оценил её короткую программу на Олимпиаде в Пекине

"Мы очень болели за Камилу. Все девочки хорошо выступили. Конечно, Саша (Трусова. — Прим. Лайфа) могла сделать свой тройной аксель. Камила молодец, что устояла и сейчас лидирует. Нам нужно болеть за неё, чтобы она завтра выступила и сделала все элементы. Ей очень было тяжело морально выступать, это было видно. Но она молодец. Она боец! Вся страна за неё!" — заявил Лютиков.