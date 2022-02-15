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"Она боец": Бывший тренер Камилы Валиевой оценил её короткую программу на Олимпиаде в Пекине

По ходу проката наша спортсменка допустила ошибку на тройном акселе, однако сумела чисто выполнить остальные элементы.

15 февраля, 15:27
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<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Бывший тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Игорь Лютиков в разговоре с Лайфом поделился мнением о прокате своей экс-подопечной в короткой программе Олимпиады в Пекине.

"Мы очень болели за Камилу. Все девочки хорошо выступили. Конечно, Саша (Трусова. — Прим. Лайфа) могла сделать свой тройной аксель. Камила молодец, что устояла и сейчас лидирует. Нам нужно болеть за неё, чтобы она завтра выступила и сделала все элементы. Ей очень было тяжело морально выступать, это было видно. Но она молодец. Она боец! Вся страна за неё!" — заявил Лютиков.

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В короткой программе Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртом месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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