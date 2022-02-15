ЛНР открыла ответный огонь по украинским силовикам после гибели военного
Это было сделано с целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах военнослужащих. При этом данные о потерях противника устанавливаются.
Передовые позиции Народной милиции ЛНР в Луганской области. Фото © ТАСС / Александр Река
Народная милиция самопровозглашённой Луганской Народной Республики открыла ответный огонь в сторону силовиков из Незалежной в Донбассе после того, как одного из военнослужащих застрелил украинский снайпер. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Антон Микужис.
"С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются", — сказал Микужис в экстренном заявлении.
Ранее в ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское.
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