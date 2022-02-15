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ЛНР открыла ответный огонь по украинским силовикам после гибели военного

Это было сделано с целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах военнослужащих. При этом данные о потерях противника устанавливаются.

15 февраля, 15:55
<p>Передовые позиции Народной милиции ЛНР в Луганской области. Фото © ТАСС / Александр Река</p>

Передовые позиции Народной милиции ЛНР в Луганской области. Фото © ТАСС / Александр Река

Народная милиция самопровозглашённой Луганской Народной Республики открыла ответный огонь в сторону силовиков из Незалежной в Донбассе после того, как одного из военнослужащих застрелил украинский снайпер. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Антон Микужис.

"С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются", — сказал Микужис в экстренном заявлении.

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Ранее в ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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