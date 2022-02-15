ЛНР открыла ответный огонь по украинским силовикам после гибели военного

Народная милиция самопровозглашённой Луганской Народной Республики открыла ответный огонь в сторону силовиков из Незалежной в Донбассе после того, как одного из военнослужащих застрелил украинский снайпер. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Антон Микужис.

"С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются", — сказал Микужис в экстренном заявлении.