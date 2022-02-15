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В Одинцове откроют самую большую подмосковную школу на 2,2 тысячи мест

На территории учреждения также будет построен детский сад, который сможет принять 400 детей.

15 февраля, 16:06
<p>Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на строительстве школы в Одинцове. Фото © <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/shkolu-na-tysjachi-mest-otkrojut-v-odintsove/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на строительстве школы в Одинцове. Фото © Телеканал "360"

К 1 сентября 2023 года в жилом комплексе "Гусарская баллада" в Одинцове сдадут школу на 2,2 тысячи мест, сообщает телеканал "360". Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, появление такого учреждения позволит ликвидировать вторую смену и перегрузку.

"То, чем мы всегда занимаемся, это решением проблем, а их в развивающейся системе очень много. Наш регион растёт, мы должны успевать обеспечивать школами и детскими садами, а также поликлиниками, развязками. Всё это должно поспевать за развитием региона", — сказал Андрей Воробьёв.

В школе откроют кабинеты для начальных, средних и старших классов, помещения для групп продлённого дня, актовый и спортивный зал. Также обустроят библиотеку с IT-зоной, лаборантские и мастерские.

Двор школы ждёт комплексное благоустройство: в нём появится стадион с футбольным полем и площадки для других видов спорта, подготовят места для игр и отдыха. Для учеников с ограниченными возможностями создадут безбарьерную среду.

На территории новой школы будет построен и детский сад, который сможет принять 400 детей. Кроме спальных и игровых комнат там обустроят удобные залы для занятий музыкой и спортом, столовую, пространства для творчества и танцев.

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А ранее губернатор Воробьёв заявил о стабилизации ситуации с "омикроном" в Подмосковье. Он поблагодарил врачей за самоотдачу, которую они проявляли во время пикового распространения коронавируса.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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