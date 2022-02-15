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Лавров и Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях

Российский министр в ходе беседы призвал к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных РФ вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности.

15 февраля, 17:03
<p>Сергей Лавров. Фото на обложке © Telegram / <a href="https://t.me/MID_Russia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Сергей Лавров. Фото на обложке © Telegram / МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном подчеркнул недопустимость агрессивной риторики.

"Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности", — говорится в сообщении МИД РФ.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

А ранее Лайф писал, что Лавров обвинил Запад в информационном терроризме из-за заявлений о "вторжении" на Украину. Он отметил, что передвижения российских военных совершаются по ранее принятому плану проведения учений.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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