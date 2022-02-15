Лавров и Блинкен обсудили график контактов на различных уровнях

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном подчеркнул недопустимость агрессивной риторики.

"Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности", — говорится в сообщении МИД РФ.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.