Don't be а pussy!: Полуголая активистка Femen высмеяла США за эвакуацию дипломатов из Киева
Она раскритиковала "паникёрскую" политику Вашингтона. В движении считают, что страна, из которой бегут, обречена оставаться с врагом наедине.
Активистка проводит акцию у Посольства США в Киеве. Фото © Telegram / Политика Страны
У Посольства США в Киеве активистка Femen устроила акцию. Она появилась в одежде в стиле милитари и сразу обнажилась по пояс, оставшись в штанах и ботинках. При этом в руках у неё был пистолет, а всё тело исписано слоганом Don't be а pussy!, что в переводе означает "не трусь". Об этом пишет "Страна.ua".
Активистка Femen высмеяла "паникёрскую" политику США, которая привела к закрытию посольств и эвакуации персонала. В движении считают, что страна, из которой бегут, обречена оставаться с врагом наедине.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". В связи с этим многие правительства эвакуируют с Украины сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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