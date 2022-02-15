Don't be а pussy!: Полуголая активистка Femen высмеяла США за эвакуацию дипломатов из Киева

У Посольства США в Киеве активистка Femen устроила акцию. Она появилась в одежде в стиле милитари и сразу обнажилась по пояс, оставшись в штанах и ботинках. При этом в руках у неё был пистолет, а всё тело исписано слоганом Don't be а pussy!, что в переводе означает "не трусь". Об этом пишет "Страна.ua".