Пропавшую в Петербурге американскую студентку нашли у знакомого
С 7 февраля сотрудники вуза, куда она поступила, не могли с ней связаться и обратились в правоохранительные органы.
Автомобиль полиции города Санкт-Петербурга. Фото © ТАСС / Замир Усманов
Американскую студентку, которая приехала в Россию для обучения в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), нашли у знакомого. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу вуза.
К. Уэллс приехала учиться в питерский СПбГУ и 3 февраля заключила договор на обучение. С 7 февраля сотрудники вуза не могли с ней связаться и обратились в правоохранительные органы с заявлением на розыск иностранного гражданина.
"В результате проведения неотложных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов удалось установить местонахождение гражданки США: всё это время она находилась у знакомого. Угрозы жизни и здоровью К.К. Уэллс не зафиксировано", — говорится в сообщении.
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