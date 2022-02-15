Пропавшую в Петербурге американскую студентку нашли у знакомого

Американскую студентку, которая приехала в Россию для обучения в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), нашли у знакомого. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу вуза.

К. Уэллс приехала учиться в питерский СПбГУ и 3 февраля заключила договор на обучение. С 7 февраля сотрудники вуза не могли с ней связаться и обратились в правоохранительные органы с заявлением на розыск иностранного гражданина.

"В результате проведения неотложных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов удалось установить местонахождение гражданки США: всё это время она находилась у знакомого. Угрозы жизни и здоровью К.К. Уэллс не зафиксировано", — говорится в сообщении.