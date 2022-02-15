Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в Сирии
В ходе боевой подготовки там отрабатываются мероприятия по поиску подводных лодок, устанавливается контроль за судоходством в акватории Средиземного моря и пролётом летательных аппаратов над ней.
Кадр из видео © Телеканал "Звезда" / Минобороны РФ
Шойгу проверил, как проходят учения ВМФ РФ. Видео © Телеканал "Звезда" / Минобороны РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад главкома ВМФ Николая Евменова в пункте материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе и проверил, как проходят учения Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря.
"15 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в восточной части Средиземного моря, проводимое в рамках серии военно-морских учений в оперативно важных районах Мирового океана, а также в акваториях морей, прилегающих к российской территории", — сообщили в военном ведомстве.
Как доложил министру обороны главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, в учениях в Средиземном море задействовано более 15 кораблей, среди которых ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также более 30 единиц авиатехники.
В ходе учения отрабатывают мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, устанавливают контроль за судоходством в акватории Средиземного моря и пролётом летательных аппаратов над ней. Также российские корабли и самолёты ВКС выполняют задачи по поражению корабельных группировок условного противника и стреляют по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что во время общения с лётно-подъёмным составом авиабазы Хмеймим Шойгу ввёл новую традицию — вручил специальный авиашлем лётчику, который совершил более 300 боевых вылетов.
Ранее Лайф писал, что российские Ту-22М3 и МиГ-31К с ракетами "Кинжал" прибыли на учения в Сирию. Экипажи ВКС России выполнили перелёт из пунктов дислокации, преодолев более полутора тысяч километров.
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