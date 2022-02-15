Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в Сирии

Шойгу проверил, как проходят учения ВМФ РФ. Видео © Телеканал "Звезда" / Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад главкома ВМФ Николая Евменова в пункте материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе и проверил, как проходят учения Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря.

"15 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в восточной части Средиземного моря, проводимое в рамках серии военно-морских учений в оперативно важных районах Мирового океана, а также в акваториях морей, прилегающих к российской территории", — сообщили в военном ведомстве.

Как доложил министру обороны главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, в учениях в Средиземном море задействовано более 15 кораблей, среди которых ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также более 30 единиц авиатехники.

В ходе учения отрабатывают мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, устанавливают контроль за судоходством в акватории Средиземного моря и пролётом летательных аппаратов над ней. Также российские корабли и самолёты ВКС выполняют задачи по поражению корабельных группировок условного противника и стреляют по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что во время общения с лётно-подъёмным составом авиабазы Хмеймим Шойгу ввёл новую традицию — вручил специальный авиашлем лётчику, который совершил более 300 боевых вылетов.