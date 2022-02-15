Слёзы Камилы Валиевой и Эдуарда Латыпова: Итоги 11-го дня Олимпиады в Пекине

Насыщенный событиями и богатый на самые сильные эмоции — именно так можно описать 11-й день Олимпийских игр в Пекине. Наши болельщики сегодня словно побывали на американских горках, когда чувство эйфории сменялось тотальной досадой — и обратно. Лайф вспоминает главные события 15 февраля на Олимпиаде в Пекине.

Железная Камила Валиева

Фигуристка Камилла Валиева. Фото © Getty Images / Justin Setterfield

Главное событие дня — короткая программа у фигуристок, где всё внимание было приковано к Камиле Валиевой. Главная звёздочка фигурного катания пережила сильнейший стресс из-за скандала с "допингом", однако на льду была великолепна, допустив ошибку лишь на тройном акселе. Всё остальное — блеск. Не зря зал стоя приветствовал нашу спортсменку. Как итог — она промежуточный лидер.

Анна Щербакова продолжает поражать воображение своим умением откатать программу без единой ошибки. Чисто, превосходно и без единого замечания. После короткой программы она вторая, уступает два балла Валиевой. А вот Александра Трусова без ошибок не обошлась, но её промежуточное четвёртое место не значит ровным счётом ничего. За медаль она точно поборется.

Биатлон. Фиаско Эдуарда Латыпова

Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © Getty Images / Clive Rose

Боль дня — мужская эстафета в биатлоне. Даже не вся, а только последняя стрельба Эдуарда Латыпова. Сейчас непонятно, что больнее вспоминать: всё, что было до неё, или же эти злополучные промахи. До последнего огневого рубежа наша сборная выигрывала почти минуту у ближайших преследователей, а в итоге... два штрафных круга и лишь третье место. Сегодня мы вправе говорить именно "лишь", ведь золото само шло к нам в руки. Казалось. Тем не менее бронза по такой гонке очень даже хороший результат.

"Можно сказать, не справился со своей работой. Думаю, болельщики разочарованы. И я тоже разочарован. Прошу прощения, что всё так получилось. Боролись именно за золото. Мы все этого хотели, ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. Но на моём этапе этого не получилось. Стрельба стоя — это было что-то с чем-то", — заявил Латыпов журналистам.

Серебро конькобежцев

Серебряные медалисты Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Фото © ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI

Отличный результат показала сборная России по конькобежному спорту в командной гонке преследования. Наша команда входила в число фаворитов, однако бороться с норвежцами — главными претендентами на золото — оказалось очень непросто. Как итог — серебро и олимпийский рекорд, установленный в полуфинале. Историю написал и Руслан Захаров, который сумел стать первым спортсменом, взявшим медали в шорт-треке и конькобежном спорте.

"Что я чувствую как первый в истории спортсмен, выигравший олимпийские медали в коньках и шорт-треке? Это, конечно, круто! Но кто знает? Может, будет и новый рекорд. Я пока со спортом не завязываю", — заявил Захаров.

Разочарование во фристайле

Главная неожиданность дня — фиаско трёхкратного чемпиона мира по фристайлу Максима Бурова. Именно он был фаворитом в акробатике, но не смог преодолеть квалификацию. Хотя ждали от него именно золота. Зато в финал пробились Илья Буров и Станислав Никитин, и теперь именно им предстоит бороться за награды, в том числе и высшей пробы.

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE

По итогам дня у сборной России две медали — серебро и бронза. В общем зачёте наша команда расположилась на девятом месте, однако по-прежнему находится на второй строчке по числу медалей. Их в нашей копилке 20, больше только у Норвегии — сразу 26 наград после 11 дней Олимпиады.