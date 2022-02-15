Кабмин выделит на тушение лесных пожаров в 2,5 раза больше денег в 2022 году

В марте президент поручил правительству определить целевые показатели по сокращению лесных пожаров для каждого региона и в целом по стране.

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что из госбюджета выделят 14,2 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в 2022 году. Объём субвенций увеличат в 2,4 раза, сообщает телеканал "360".

"Залогом успеха в борьбе с ландшафтным пожаром является его тушение в первые сутки. Это значит, что система обнаружения пожаров должна работать быстрее и эффективнее. Применение сил и средств должно происходить по чёткому алгоритму и без сбоев. А самих сил и средств должно быть достаточно. Именно для этого президентом принято решение об увеличении с текущего года в 2,4 раза ежегодного объёма субвенций из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров", — сообщила Абрамченко.

По словам вице-премьера, благодаря увеличению финансирования площадь лесных пожаров может сократиться вдвое. В марте президент поручил правительству определить целевые показатели по сокращению лесных пожаров для каждого региона и в целом по России. Абрамченко отметила, что губернаторы будут лично отвечать за достижение показателей.

Из федерального бюджета также выделят более двух миллиардов рублей на закупку семи тысяч единиц техники и оборудования. В первую очередь будут оснащать самые пожароопасные регионы. Сейчас их обеспеченность техникой составляет почти 93%. Всего в рамках нацпроекта "Экология" за счёт средств бюджета закуплено более 43 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования.