Генерал-лейтенант ФСБ Носов счёл очевидным возвращение военных РФ в гарнизоны после учений
По мнению эксперта, манёвры позволили продемонстрировать способность страны в кратчайшие сроки перемещать свои войсковые силы.
Военные учения. Фото © Минобороны России
Председатель правления, директор Общероссийского общественного фонда "Национальный благотворительный фонд", генерал-лейтенант ФСБ Владимир Носов прокомментировал в беседе с Лайфом заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова об отводе войск в места дислокации по завершении манёвров и пояснил, для чего России необходимы военные учения.
"Учения продемонстрировали решимость нашего руководства на защиту своих граждан. И само собой разумеется, что после окончания учений, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Но проведение этих учений позволило многим посмотреть на решимость нашего руководства, защиты наших рубежей. Чужого нам не надо, но своё мы будем защищать", — заявил Владимир Носов.
По мнению генерал-лейтенанта ФСБ, частью замысла этих учений было показать, что Россия может в короткие сроки перемещать свои войсковые силы. А кроме того, манёвры продемонстрировали слаженность действий армии, способность командоров разумно и правильно, с учётом военной обстановки, использовать военную силу, добавил собеседник Лайфа.
"Главное, что союзное государство даёт возможность скоординировано вести соответствующие манёвры. Это положительная сторона этих учений", — заключил директор "Национального благотворительного фонда".
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
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