Генерал-лейтенант ФСБ Носов счёл очевидным возвращение военных РФ в гарнизоны после учений

Председатель правления, директор Общероссийского общественного фонда "Национальный благотворительный фонд", генерал-лейтенант ФСБ Владимир Носов прокомментировал в беседе с Лайфом заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова об отводе войск в места дислокации по завершении манёвров и пояснил, для чего России необходимы военные учения.

"Учения продемонстрировали решимость нашего руководства на защиту своих граждан. И само собой разумеется, что после окончания учений, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Но проведение этих учений позволило многим посмотреть на решимость нашего руководства, защиты наших рубежей. Чужого нам не надо, но своё мы будем защищать", — заявил Владимир Носов.

По мнению генерал-лейтенанта ФСБ, частью замысла этих учений было показать, что Россия может в короткие сроки перемещать свои войсковые силы. А кроме того, манёвры продемонстрировали слаженность действий армии, способность командоров разумно и правильно, с учётом военной обстановки, использовать военную силу, добавил собеседник Лайфа.