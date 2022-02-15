"Никто не выпал из борьбы": Ягудин оценил итоги короткой программы фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Напомним, победу в ней одержала Камила Валиева, сразу следом за ней расположилась Анна Щербакова.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Вся борьба за золото Олимпиады в Пекине в личном турнире у женщин-фигуристок развернётся в произвольной программе, а по итогам короткой все претендуют на награды. Об этом заявил олимпийский чемпион 2002 года, заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин.
"Никто не выпал из борьбы, все там на вершине и достаточно небольшой разброс по баллам, поэтому основная борьба развернётся послезавтра в произвольной программе. Все там наверху и никто не лишён шанса на победу", — заявил Ягудин Лайфу.
Говоря об Александре Трусовой, Ягудин отметил, что она пытается найти, как ей сделать без ошибок тройной аксель, и постоянно исполняет его, хоть и на соревнованиях он не получается у неё стабильным. По поводу Щербаковой он заметил, что она продемонстрировала прекрасный прокат, даже несмотря на проблемы с ботинками, с которыми она столкнулась в ходе подготовки. Касаемо Валиевой, Ягудин заметил, что спортсменка кристально чисто сделала все элементы, за исключением тройного акселя.
"Ей 15 лет, и не каждый взрослый человек выдержит такое колоссальное давление и пристальное внимание. Я всегда говорил и повторяю, что это очень сильный внутренне человек. У неё хороший внутренний стержень, который не сломать. И сегодня самое главное — надо было выйти, и она справилась, что было очень сложно. Надеюсь, что в произвольной программе ей будет немножко поспокойней", — добавил Ягудин.
В короткой программе Олимпиады в Пекине Камила Валиева показала лучший результат, набрав 82,16 балла. В ходе проката она допустила ошибку на тройном акселе, однако остальные элементы сделала чисто. Второе место у Анны Щербаковой, а Александра Трусова завершила прокат на четвёртом месте.
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