"Никто не выпал из борьбы": Ягудин оценил итоги короткой программы фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Вся борьба за золото Олимпиады в Пекине в личном турнире у женщин-фигуристок развернётся в произвольной программе, а по итогам короткой все претендуют на награды. Об этом заявил олимпийский чемпион 2002 года, заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин.

"Никто не выпал из борьбы, все там на вершине и достаточно небольшой разброс по баллам, поэтому основная борьба развернётся послезавтра в произвольной программе. Все там наверху и никто не лишён шанса на победу", — заявил Ягудин Лайфу.

Говоря об Александре Трусовой, Ягудин отметил, что она пытается найти, как ей сделать без ошибок тройной аксель, и постоянно исполняет его, хоть и на соревнованиях он не получается у неё стабильным. По поводу Щербаковой он заметил, что она продемонстрировала прекрасный прокат, даже несмотря на проблемы с ботинками, с которыми она столкнулась в ходе подготовки. Касаемо Валиевой, Ягудин заметил, что спортсменка кристально чисто сделала все элементы, за исключением тройного акселя.

"Ей 15 лет, и не каждый взрослый человек выдержит такое колоссальное давление и пристальное внимание. Я всегда говорил и повторяю, что это очень сильный внутренне человек. У неё хороший внутренний стержень, который не сломать. И сегодня самое главное — надо было выйти, и она справилась, что было очень сложно. Надеюсь, что в произвольной программе ей будет немножко поспокойней", — добавил Ягудин.