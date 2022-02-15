На Украине заявили о DDoS-атаке на сайты Минобороны и ВСУ

Сайт Министерства обороны Украины сегодня вечером перестал работать, а вместо доступа к странице браузер выдаёт сообщение об ошибке.

Причины сбоя в работе электронной страницы в Минобороны пока не прокомментировали. А Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при Минкульте страны, заявил, что сайты Министерства обороны Украины, ВСУ подверглись DDoS-атаке. То же самое касается порталов "Приватбанка" и "Ощадбанка".

"Атаковались сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счёту его агрессивные планы не сработали", — говорится в сообщении центра в "Телеграме". При этом не уточняется, о каком агрессоре идёт речь.