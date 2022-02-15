НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

На Украине заявили о DDoS-атаке на сайты Минобороны и ВСУ

Неполадки зафиксированы и в работе порталов "Приватбанка" и "Ощадбанка".

15 февраля, 16:56

Фото © Shutterstock

Сайт Министерства обороны Украины сегодня вечером перестал работать, а вместо доступа к странице браузер выдаёт сообщение об ошибке.

Причины сбоя в работе электронной страницы в Минобороны пока не прокомментировали. А Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при Минкульте страны, заявил, что сайты Министерства обороны Украины, ВСУ подверглись DDoS-атаке. То же самое касается порталов "Приватбанка" и "Ощадбанка".

"Атаковались сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счёту его агрессивные планы не сработали", — говорится в сообщении центра в "Телеграме". При этом не уточняется, о каком агрессоре идёт речь.

Российские акции со скидкой: Как заработать на "вторжении на Украину"

Российские акции со скидкой: Как заработать на "вторжении на Украину"

А ранее шутка президента Украины Владимира Зеленского о "вторжении" РФ на Украину вызвала панику на рынках. Из-за этих слов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс S&P 500 упал на 1,2%, а нефть выросла до отметки 95 долларов за баррель.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1