Дату выхода новой версии Cyberpunk 2077 слили до официального анонса
Сообщение появилось в "Твиттере", затем оно было оперативно удалено, но скриншоты успели разлететься по Сети.
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Информация о том, что Cyberpunk 2077 планируют выпустить на консолях нынешнего поколения, появлялась давно, однако официального анонса пока не было. Накануне в Сети появилась информация, что версия игры Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5 и Xbox One X/S станет доступна уже сегодня, 15 февраля.
Сообщение об этом появилось в нидерландском твиттер-аккаунте Xbox, затем было оперативно удалено, но скриншоты успели разлететься по Сети. Ожидается, что официальный анонс состоится на стриме разработчиков CD Projekt RED на Twitch.
Ранее в Apple перечислили правила идеальной зарядки своих смартфонов. По словам экспертов, высокие или низкие температуры могут привести к тому, что устройство "изменит своё поведение". Идеально для гаджета — от 16 до 22 градусов по Цельсию.
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