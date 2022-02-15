Дату выхода новой версии Cyberpunk 2077 слили до официального анонса

Информация о том, что Cyberpunk 2077 планируют выпустить на консолях нынешнего поколения, появлялась давно, однако официального анонса пока не было. Накануне в Сети появилась информация, что версия игры Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5 и Xbox One X/S станет доступна уже сегодня, 15 февраля.

Сообщение об этом появилось в нидерландском твиттер-аккаунте Xbox, затем было оперативно удалено, но скриншоты успели разлететься по Сети. Ожидается, что официальный анонс состоится на стриме разработчиков CD Projekt RED на Twitch.