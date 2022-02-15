Истекающей кровью россиянке отказали в помощи в отеле после нападения турка с катаной

Две россиянки, которые пострадали от нападения вооружённого катаной мужчины в Стамбуле, рассказали, что сотрудники их отеля не захотели помогать. В итоге им пришлось обращаться в соседнюю гостиницу, пояснила одна из девушек в беседе с телеканалом "360".

"Представители отеля не хотели звонить в полицию или везти нас в клинику. Посчитали, что это плохо скажется на их бизнесе. В больницу нас отвёз хозяин соседней гостиницы, но там тоже оказался кошмар", — приводит слова одной из пострадавших издание.

В больнице девушки увидели огромную очередь. Истекающую кровью россиянку отказались принять в срочном порядке. Туристке пришлось заплатить за то, чтобы врач принял её и наложил швы на рану на голове. Сейчас девушки уже в России, полиция Стамбула продолжает поиски преступника. По словам россиянок, они совершили ошибку, свернув ночью с центральной улицы на тёмный и безлюдный переулок. Как им пояснили полицейские, нападения в Стамбуле не редкость из-за свободного доступа к оружию.