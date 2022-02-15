Стоимость газа в Европе опустилась ниже $800 впервые с 31 декабря

В ходе торгов 15 февраля цена газа в Европе упала ниже 800 долларов за 1 тысячу куб. м впервые с 31 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

При этом стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 798,9 доллара за 1 тысячу куб. м, или 68,015 евро за МВт·ч. Как уточняется, общее снижение цены газа с начала дня составляет более 15%. Такая динамика связана с итогами переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.