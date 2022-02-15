Суд в Москве признал законным штраф Meta в 5 млн рублей

Таганский суд Москвы признал законным штраф в пять миллионов рублей, назначенный компании Meta Platforms за повторный отказ удалить запрещённый контент. Об этом сообщает телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".

"Оставлено без изменения постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 17 декабря 2021 года. Meta Platforms Inc. признан виновным <…> по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, оштрафован на пять миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Также суд признал законным назначенный компании оборотный штраф почти в два миллиарда рублей по схожему составу.