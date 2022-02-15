НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Премьер Британии и глава Еврокомиссии призвали мир "сохранять бдительность" из-за Украины

Кроме того, Борис Джонсон в ходе беседы с Урсулой фон дер Ляйен приветствовал "единство союзников" по нынешней ситуации, сложившейся вокруг Незалежной.

15 февраля, 18:22
<p>Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / EPA / ROBERT PERRY</p>

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / EPA / ROBERT PERRY

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы стороны призвали мир "сохранять бдительность" в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Пара обсудила тяжёлую ситуацию на украинской границе и согласилась с тем, что мир должен сохранять бдительность в ближайшие часы и дни. Премьер-министр поблагодарил председателя фон дер Ляйен за тесное сотрудничество по вопросу санкций на сегодняшний день и заявил, что Великобритании и ЕС следует продолжить работать с союзниками при подготовке пакета экономических мер, которые бы наказали Россию, если она нарушит суверенитет Украины", — уточняется в сообщении.

The Sun и Mirror назначили время "вторжения" России на Украину

The Sun и Mirror назначили время "вторжения" России на Украину

Кроме того, Джонсон приветствовал "единство союзников" по ситуации вокруг Украины, добавив, что "большее может быть сделано для усиления скоординированных своевременных мер". Также британский премьер и глава ЕК обсудили имплементацию протокола по Северной Ирландии, который был подписан в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из состава Евросоюза и спровоцировал политический кризис в Ольстере.

Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений. Канцлер ФРГ Олаф Шольц положительно оценил возвращение российских войск в места дислокации.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1