Премьер Британии и глава Еврокомиссии призвали мир "сохранять бдительность" из-за Украины
Кроме того, Борис Джонсон в ходе беседы с Урсулой фон дер Ляйен приветствовал "единство союзников" по нынешней ситуации, сложившейся вокруг Незалежной.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / EPA / ROBERT PERRY
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл телефонные переговоры с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы стороны призвали мир "сохранять бдительность" в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.
"Пара обсудила тяжёлую ситуацию на украинской границе и согласилась с тем, что мир должен сохранять бдительность в ближайшие часы и дни. Премьер-министр поблагодарил председателя фон дер Ляйен за тесное сотрудничество по вопросу санкций на сегодняшний день и заявил, что Великобритании и ЕС следует продолжить работать с союзниками при подготовке пакета экономических мер, которые бы наказали Россию, если она нарушит суверенитет Украины", — уточняется в сообщении.
Кроме того, Джонсон приветствовал "единство союзников" по ситуации вокруг Украины, добавив, что "большее может быть сделано для усиления скоординированных своевременных мер". Также британский премьер и глава ЕК обсудили имплементацию протокола по Северной Ирландии, который был подписан в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из состава Евросоюза и спровоцировал политический кризис в Ольстере.
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений. Канцлер ФРГ Олаф Шольц положительно оценил возвращение российских войск в места дислокации.
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