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Жители села под Волгоградом подняли панику из-за упавшего на дом "вертолётчика"

Они сразу же позвонили по номеру 112 и рассказали диспетчеру о случившемся, думая, что человека теперь необходимо найти.

15 февраля, 18:41

Кадры из видео © Telegram / SHOT

Жители села Лог позвонили в 112, чтобы сообщить об упавшем "вертолётчике". Видео © Telegram / SHOT

Жители села Лог под Волгоградом устроили переполох из-за "вертолётчика", который якобы упал на крышу их дома, однако всё оказалось не совсем так, пишет телеграм-канал SHOT.

"Пролетал вертолёт, какой-то парашют у нас во дворе упал, и вертолётчик у нас на крыше валяется", — сообщили местные жители диспетчеру.

Оказалось, всё совсем иначе. Как уточняется, петербургская компания "Аэромакс" с помощью беспилотника обследовала газопровод в Иловлинском районе, на высоте 460 метров произошла ошибка барометра. В итоге у аппарата открылся парашют, он стал плавно падать. А на крыше дома он оказался совершенно случайно, из-за порывов ветра.

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Ульяновской области

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Ульяновской области

А ранее Лайф рассказывал, что вертолёт Ми-8 с 15 пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале. Все они, а также трое членов экипажа живы, не пострадали и ждут эвакуации. За ними вылетает другой Ми-8.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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