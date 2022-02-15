Жители села под Волгоградом подняли панику из-за упавшего на дом "вертолётчика"

Жители села Лог позвонили в 112, чтобы сообщить об упавшем "вертолётчике". Видео © Telegram / SHOT

Жители села Лог под Волгоградом устроили переполох из-за "вертолётчика", который якобы упал на крышу их дома, однако всё оказалось не совсем так, пишет телеграм-канал SHOT.

"Пролетал вертолёт, какой-то парашют у нас во дворе упал, и вертолётчик у нас на крыше валяется", — сообщили местные жители диспетчеру.

Оказалось, всё совсем иначе. Как уточняется, петербургская компания "Аэромакс" с помощью беспилотника обследовала газопровод в Иловлинском районе, на высоте 460 метров произошла ошибка барометра. В итоге у аппарата открылся парашют, он стал плавно падать. А на крыше дома он оказался совершенно случайно, из-за порывов ветра.