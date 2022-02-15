Принц Эндрю и обвинившая его в изнасиловании американка пришли к соглашению

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю и гражданка США Вирджиния Джуффре, ранее обвинившая его в изнасиловании 20-летней давности, поставили точку в затянувшемся конфликте, заключив досудебное соглашение. Об этом рассказал адвокат Эндрю в письме, публикуемом в базе документов Федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка.

"Мы пишем совместно, чтобы проинформировать суд о достижении урегулирования по существу в указанном выше деле", — отмечается в документе. Принц Эндрю обязуется сделать взнос в фонд Джуффре. Сумма, о которой идёт речь, не называется.