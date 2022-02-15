Принц Эндрю и обвинившая его в изнасиловании американка пришли к соглашению
Теперь герцог Йоркский должен внести пожертвование в фонд женщины. Размер суммы не оглашается.
Принц Эндрю. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю и гражданка США Вирджиния Джуффре, ранее обвинившая его в изнасиловании 20-летней давности, поставили точку в затянувшемся конфликте, заключив досудебное соглашение. Об этом рассказал адвокат Эндрю в письме, публикуемом в базе документов Федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка.
"Мы пишем совместно, чтобы проинформировать суд о достижении урегулирования по существу в указанном выше деле", — отмечается в документе. Принц Эндрю обязуется сделать взнос в фонд Джуффре. Сумма, о которой идёт речь, не называется.
Напомним, в августе американка Вирджиния Робертс-Джуффре подала в суд на принца Эндрю, заявив, что второй сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. Она потребовала от герцога Йоркского компенсацию за физический и моральный ущерб. Королева Великобритании Елизавета II объявила, что Эндрю больше не сможет называться "Его Королевское Высочество" из-за подобных обвинений.
Комментариев: 0