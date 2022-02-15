Полковник СБУ Стариков раскрыл схему обогащения США на мифе о вторжении на Украину

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с телеканалом "Наш" объяснил, зачем США нужна пропаганда войны в Европе. По его мнению, это напрямую связано с экономикой.

Он напомнил, что сейчас США испытывают большие проблемы, связанные с экономикой, в том числе с инфляцией. Для того чтобы поднять экономику, Вашингтон пытается "перенести капиталы из Европы в США" с помощью запугивания мифом о "войне".

По его мнению, так США могут убить сразу двух зайцев: и решить свои финансовые вопросы за счёт Евросоюза и Украины, и опустошить Европу, сделав этот рынок нерентабельным для Китая.

"Всех европейских банкиров последовательно запугивают войной, повышая каждый день градус. Вашингтон в то же время устраивает у себя тихую гавань. Сейчас Европа вся испугалась, и сейчас увидите, если Олаф Шольц — первая экономика в ЕС — начнёт выводить деньги в США, значит, они выиграли, схема сработала", — объяснил офицер.