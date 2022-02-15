Полковник СБУ Стариков раскрыл схему обогащения США на мифе о вторжении на Украину
По его мнению, Вашингтон пытается убить сразу двух зайцев: и решить свои финансовые вопросы, и лишить Китай материальной выгоды от сотрудничества с Брюсселем.
Солдаты без опознавательных знаков в Крыму на границе с Украиной. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с телеканалом "Наш" объяснил, зачем США нужна пропаганда войны в Европе. По его мнению, это напрямую связано с экономикой.
Он напомнил, что сейчас США испытывают большие проблемы, связанные с экономикой, в том числе с инфляцией. Для того чтобы поднять экономику, Вашингтон пытается "перенести капиталы из Европы в США" с помощью запугивания мифом о "войне".
По его мнению, так США могут убить сразу двух зайцев: и решить свои финансовые вопросы за счёт Евросоюза и Украины, и опустошить Европу, сделав этот рынок нерентабельным для Китая.
"Всех европейских банкиров последовательно запугивают войной, повышая каждый день градус. Вашингтон в то же время устраивает у себя тихую гавань. Сейчас Европа вся испугалась, и сейчас увидите, если Олаф Шольц — первая экономика в ЕС — начнёт выводить деньги в США, значит, они выиграли, схема сработала", — объяснил офицер.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. Также американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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