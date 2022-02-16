Чешский врач Йиржи Кубеш назвал заложенность ушей симптомом рака
Специалист сравнил это ощущение с состоянием после погружения в бассейн. Также он отнёс к признакам онкологии постоянную боль в ухе.
Фото на обложке © ТАСС / РА
Злокачественные новообразования в области шеи достаточно коварны, и обнаружить их иногда можно по очень своеобразным, неспецифичным признакам, например заложенности в ушах. Об этом рассказал врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш, пишет Express.
По словам специалиста, рак в области шеи может дать осложнение на любую часть тела, так как распространяется через кровь и лимфатическую систему. Опухоли в районе головы встречаются всё чаще, тем не менее информации о них пока что мало. По мнению некоторых экспертов, развитие этого вида онкологии часто провоцирует вирус папилломы человека.
Кубеш отметил, что опухоли шеи и головы зачастую развиваются в районе носа и горла, поэтому первые признаки в основном проявляются в этих местах, но иногда бывает иначе.
"Например, постоянно заложенные уши — ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг неё", — пояснил медик.
Кубеш добавил, что также симптомом онкологии может быть отёчность шеи, болезненное состояние дёсен, язвы и пятна во рту. Кроме того, вызывать тревогу должны изменения голоса или охриплость. Как подчеркнул специалист, это неспецифические симптомы рака, поэтому часто люди не уделяют им должного внимания. Онкологию необходимо диагностировать как можно раньше: так шансы победить болезнь намного выше, подытожил врач.
Комментариев: 0