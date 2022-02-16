Чешский врач Йиржи Кубеш назвал заложенность ушей симптомом рака

Злокачественные новообразования в области шеи достаточно коварны, и обнаружить их иногда можно по очень своеобразным, неспецифичным признакам, например заложенности в ушах. Об этом рассказал врач из Центра протонной медицины в Праге Йиржи Кубеш, пишет Express.

По словам специалиста, рак в области шеи может дать осложнение на любую часть тела, так как распространяется через кровь и лимфатическую систему. Опухоли в районе головы встречаются всё чаще, тем не менее информации о них пока что мало. По мнению некоторых экспертов, развитие этого вида онкологии часто провоцирует вирус папилломы человека.

Кубеш отметил, что опухоли шеи и головы зачастую развиваются в районе носа и горла, поэтому первые признаки в основном проявляются в этих местах, но иногда бывает иначе.

"Например, постоянно заложенные уши — ощущение, похожее на состояние после погружения в бассейн, или постоянная боль в ухе могут быть признаком рака в этой области и вокруг неё", — пояснил медик.