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Главы МИД Украины и Британии согласовали шаги по "противодействию" России

Также Кулеба и Трасс обсудили подготовку к основанию нового трёхстороннего формата сотрудничества между Киевом, Варшавой и Лондоном.

15 февраля, 22:23
<p>Здание МИД Украины. Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян</p>

Здание МИД Украины. Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян

Главы МИД Украины и Британии Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс согласовали совместные шаги по противодействию "российской агрессии". Об этом сообщается на странице украинского внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке".

"[Кулеба и Трасс] согласовали следующие шаги Украины и Великобритании для противодействия российской агрессии. В фокусе: оценка динамики созданного Россией кризиса безопасности, следующие шаги Киева и Лондона для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины, поддержка Великобританией украинских инициатив в ОБСЕ", — говорится в заявлении.

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В украинском дипведомстве добавили, что Кулеба и Трасс также обсудили и подготовку к основанию нового трёхстороннего формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в информационном терроризме из-за заявлений о "вторжении" на Украину. Также министр отметил, что передвижения российских военных совершаются по ранее принятому плану проведения учений.

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Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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