Главы МИД Украины и Британии согласовали шаги по "противодействию" России

Главы МИД Украины и Британии Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс согласовали совместные шаги по противодействию "российской агрессии". Об этом сообщается на странице украинского внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке".

"[Кулеба и Трасс] согласовали следующие шаги Украины и Великобритании для противодействия российской агрессии. В фокусе: оценка динамики созданного Россией кризиса безопасности, следующие шаги Киева и Лондона для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины, поддержка Великобританией украинских инициатив в ОБСЕ", — говорится в заявлении.

В украинском дипведомстве добавили, что Кулеба и Трасс также обсудили и подготовку к основанию нового трёхстороннего формата сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в информационном терроризме из-за заявлений о "вторжении" на Украину. Также министр отметил, что передвижения российских военных совершаются по ранее принятому плану проведения учений.