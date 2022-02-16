Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение"

В Кремле с иронией прокомментировали информацию некоторых западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро 16 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести для этого будильник.

"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".