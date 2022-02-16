Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение"
Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" на Незалежную якобы состоится 16 февраля в 03:00. В Кремле с иронией отреагировали на эти публикации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото на обложке © ТАСС / EPA
В Кремле с иронией прокомментировали информацию некоторых западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро 16 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести для этого будильник.
"Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".
Напомним, ранее британские издания The Sun и Mirror назначили время "вторжения" России на Украину. Mirror со ссылкой на данные американской разведки утверждает, что 16 февраля в 03:00 произойдут "танковые и ракетные атаки". Далее говорится о возможных авиаударах по военным и правительственным командным пунктам и о штурме кораблями побережья Украины.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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