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Байден обратился к россиянам: Вы нам не враги

Также американский президент заявил, что не верит в то, что "кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины".

15 февраля, 21:18

Джо Байден. Фото © ТАСС / AP Photo / Alex Brandon

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме обратился к гражданам России. По его словам, Вашингтон не угрожает россиянам и не хочет дестабилизации ситуации в РФ.

"Обращаюсь к гражданам России: вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины", — заявил Байден.

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Ранее Байден заявил, что США не планируют размещать ракеты на Украине.

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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