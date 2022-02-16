Байден обратился к россиянам: Вы нам не враги

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме обратился к гражданам России. По его словам, Вашингтон не угрожает россиянам и не хочет дестабилизации ситуации в РФ.

"Обращаюсь к гражданам России: вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины", — заявил Байден.