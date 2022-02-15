Байден заявил о готовности США зафиксировать договорённости с Россией по безопасности
Американский лидер напомнил о своём недавнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он "дал понять", что Вашингтон "готов продолжать дипломатию на высоком уровне".
Джо Байден. Фото © ТАСС / Picture alliance / Consolidated
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов зафиксировать договорённости с РФ по безопасности в случае их достижения. Американский лидер напомнил, что переговоры по этому вопросу идут последние несколько недель.
"В эти выходные я говорил с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между РФ, США и странами Европы", — сказал Байден во время выступления в Белом доме.
15 февраля Путин заявил, что РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности. Также глава государства объяснил, почему вопрос о нерасширении НАТО на восток нужно решать сейчас.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Напомним, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Полный ответ Запада России обнародовала испанская газета Еl Pais.
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