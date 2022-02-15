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Байден заявил о готовности США зафиксировать договорённости с Россией по безопасности

Американский лидер напомнил о своём недавнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором он "дал понять", что Вашингтон "готов продолжать дипломатию на высоком уровне".

15 февраля, 20:50

Джо Байден. Фото © ТАСС / Picture alliance / Consolidated

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов зафиксировать договорённости с РФ по безопасности в случае их достижения. Американский лидер напомнил, что переговоры по этому вопросу идут последние несколько недель.

"В эти выходные я говорил с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между РФ, США и странами Европы", — сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Путин заявил, что Россия не позволит затянуть переговоры по евробезопасности

Путин заявил, что Россия не позволит затянуть переговоры по евробезопасности

15 февраля Путин заявил, что РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности. Также глава государства объяснил, почему вопрос о нерасширении НАТО на восток нужно решать сейчас.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Напомним, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Полный ответ Запада России обнародовала испанская газета Еl Pais.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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