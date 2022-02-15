Байден заявил о готовности США зафиксировать договорённости с Россией по безопасности

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов зафиксировать договорённости с РФ по безопасности в случае их достижения. Американский лидер напомнил, что переговоры по этому вопросу идут последние несколько недель.

"В эти выходные я говорил с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между РФ, США и странами Европы", — сказал Байден во время выступления в Белом доме.

15 февраля Путин заявил, что РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности. Также глава государства объяснил, почему вопрос о нерасширении НАТО на восток нужно решать сейчас.