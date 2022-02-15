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В Сирии двое военных погибли и девять пострадали при обстреле боевиков

По словам контр-адмирала Журавлёва, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации произошло девять обстрелов: четыре — в провинции Алеппо, пять — в провинции Идлиб.

15 февраля, 20:42

Фото на обложке © ТАСС / EPA

На севере Сирии в результате обстрелов террористической группировки "Джебхат ан-нусра"* погибли двое сирийских военных, ещё девять ранены. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации произошло девять обстрелов: четыре — в провинции Алеппо, пять — в провинции Идлиб.

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"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела <...> ранен один сирийский военнослужащий. В результате миномётных обстрелов <...> погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих <...>. В провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов по позициям правительственных сил <...> ранены двое сирийских военнослужащих. В результате миномётных обстрелов <...> погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих", — заявил Журавлёв на брифинге.

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Ранее в ЦПВС сообщили, что амнистированные при поддержке Вашингтона боевики уезжают из Сирии в США, ЕС и Канаду.

*Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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