В Сирии двое военных погибли и девять пострадали при обстреле боевиков

На севере Сирии в результате обстрелов террористической группировки "Джебхат ан-нусра"* погибли двое сирийских военных, ещё девять ранены. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации произошло девять обстрелов: четыре — в провинции Алеппо, пять — в провинции Идлиб.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела <...> ранен один сирийский военнослужащий. В результате миномётных обстрелов <...> погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих <...>. В провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов по позициям правительственных сил <...> ранены двое сирийских военнослужащих. В результате миномётных обстрелов <...> погиб один и ранены трое сирийских военнослужащих", — заявил Журавлёв на брифинге.

Ранее в ЦПВС сообщили, что амнистированные при поддержке Вашингтона боевики уезжают из Сирии в США, ЕС и Канаду.