У москвички в Турции украли полмиллиона рублей, а затем мошенник обманул её на 50 тысяч

У жительницы Москвы во время отдыха в Турции похитили сумку, в которой было около полумиллиона рублей. А позже женщина в надежде вернуть украденное попалась на уловку мошенника и лишилась ещё 50 тысяч. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

34-летняя москвичка отправилась на отдых в Стамбул и первым делом заглянула в торговый центр "Джебахир", где у неё украли сумку примерно с шестью тысячами долларов (около 454 тысяч рублей) и 2500 лир (порядка 14 тысяч рублей). Россиянка обратилась в полицию, ей пообещали в кратчайшие сроки найти преступника.

Через несколько дней, вернувшись в Москву, потерпевшая познакомилась в соцсетях с мужчиной по имени Гулам. Сейчас он живёт в российской столице, а раньше, как сообщается, работал полицейским в Турции. Женщина рассказала ему свою историю, после чего Гулам якобы поднял свои связи в Стамбуле и заявил москвичке, что её деньги нашли. При этом вернуть их можно было двумя способами: лететь в Турцию самой и платить переводчику за переговоры или внести депозит за международную транзакцию — 50 тысяч рублей.

Россиянка выбрала второй путь и перевела Гуламу деньги на карту, чтобы он решил все вопросы. Мужчина заверил, что оформление возврата началось, а чтобы собеседница не сомневалась в его порядочности, предложил увидеться вживую. Встречи успокаивали москвичку, и она продолжала ждать украденных денег. Одно из таких свиданий прервал зазвонивший телефон Гулама. Выслушав собеседника, мужчина сказал россиянке, что в Турции заболела его мама и ему надо срочно лететь туда. Заодно он пообещал ускорить возврат денег.

Однако после этого Гулам стал утверждать, что с возвратом средств возникли проблемы, и попросил перевести ещё денег, причём речь шла о тысячах долларов. В итоге москвичка поняла, что её обманули, и обратилась уже в отечественную полицию, сейчас правоохранители проводят проверку.