Украина запросила помощь НАТО на случай крупных ЧС с гражданским населением

Украина запросила у НАТО международную помощь на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций "разного характера", которые могут коснуться гражданского населения. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

"Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос от Украины 15 февраля. Подробностей обращения Киева в НАТО не привели.

Основная задача EADRCC заключается в координации запросов и предложений помощи в случае природных и техногенных катастроф. Пострадавшие государства информируют данную структуру о своих потребностях, после чего страны НАТО выделяют им средства.