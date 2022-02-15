Украина запросила помощь НАТО на случай крупных ЧС с гражданским населением
Подробностей обращения Киева в Североатлантическом альянсе не привели, ограничившись лишь указанием даты получения запроса.
Новая штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Фото на обложке © ТАСС / CTK
Украина запросила у НАТО международную помощь на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций "разного характера", которые могут коснуться гражданского населения. Об этом сообщает пресс-служба альянса.
"Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос от Украины 15 февраля. Подробностей обращения Киева в НАТО не привели.
Основная задача EADRCC заключается в координации запросов и предложений помощи в случае природных и техногенных катастроф. Пострадавшие государства информируют данную структуру о своих потребностях, после чего страны НАТО выделяют им средства.
Ранее Европарламент одобрил решение выделить Украине новый пакет помощи в €1,2 млрд. После окончательного утверждения в течение 12 месяцев Киев получит всю сумму двумя траншами по 600 миллионов евро.
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