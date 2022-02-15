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CNN: Макрон попросил Путина не признавать ДНР и ЛНР

Неназванный представитель Елисейского дворца, на которого ссылается американский телеканал, заявил, что Париж "остаётся бдительным".

15 февраля, 20:05
<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом пишет телеканал CNN, ссылаясь на представителя Елисейского дворца.

"Мы остаёмся бдительными и просим (Путина. — Прим. Лайфа) не выполнять просьбу Думы", — сказал представитель Елисейского дворца, которого цитирует канал.

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Ранее Лайф сообщал, что Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала предложенный фракцией КПРФ проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства. За данный проект проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один воздержался.

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регионе замечены националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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