Госдеп: Блинкен заявил Лаврову о возможности мирного разрешения украинского кризиса

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что возможности для мирного разрешения кризиса вокруг Украины продолжают существовать. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

"Он [Блинкен] подчеркнул, что <…> мы остаёмся привержены дипломатическому пути и считаем, что пространство возможностей для разрешения этого кризиса мирным путём продолжает существовать", — говорится в заявлении Прайса.

По словам главы пресс-службы Госдепа, Блинкен также заявил о необходимости "проверяемой, убедительной и существенной" деэскалации вокруг Украины. Кроме того, госсекретарь сообщил Лаврову, что в Вашингтоне "с нетерпением" ждут получения письменного ответа России на бумаги США и НАТО по безопасности. Ожидается, что этот ответ поступит в ближайшие дни.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности.