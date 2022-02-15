Госдеп: Блинкен заявил Лаврову о возможности мирного разрешения украинского кризиса
Также американский госсекретарь сообщил главе МИД РФ, что в Вашингтоне "с нетерпением" ждут получения письменного ответа России на бумаги США и НАТО по безопасности.
Энтони Блинкен. Фото ТАСС / Zuma
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что возможности для мирного разрешения кризиса вокруг Украины продолжают существовать. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
"Он [Блинкен] подчеркнул, что <…> мы остаёмся привержены дипломатическому пути и считаем, что пространство возможностей для разрешения этого кризиса мирным путём продолжает существовать", — говорится в заявлении Прайса.
По словам главы пресс-службы Госдепа, Блинкен также заявил о необходимости "проверяемой, убедительной и существенной" деэскалации вокруг Украины. Кроме того, госсекретарь сообщил Лаврову, что в Вашингтоне "с нетерпением" ждут получения письменного ответа России на бумаги США и НАТО по безопасности. Ожидается, что этот ответ поступит в ближайшие дни.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не может закрыть глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов безопасности.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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