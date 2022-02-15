УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола из-за фанатов, оскорблявших россиян

УЕФА открыл дисциплинарное производство против Украинской ассоциации футбола в связи с поведением болельщиков из Незалежной на матче их сборной с командой России в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

"После расследования, проведённого инспектором УЕФА по этике и дисциплине в связи с сообщениями об инциденте во время полуфинального матча ЧЕ по мини-футболу 2022 года между Украиной и Россией, против украинской ассоциации было открыто дисциплинарное производство за возможное нарушение болельщиками Дисциплинарного регламента УЕФА", — приводит заявление УЕФА "Матч ТВ".

Напомним, сборная России встретилась с командой Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Матч состоялся на арене "Зигго доум" в Амстердаме и завершился со счётом 3:2 в пользу россиян. Во время игры украинские болельщики скандировали националистические лозунги. С трибун, где они находились, неоднократно доносились оскорбительные кричалки в адрес россиян. В частности, не раз прозвучал русофобский лозунг "Кто не скачет, тот москаль". Кроме того, собравшиеся призывали к насилию в отношении граждан РФ. Организаторы несколько раз обращались к болельщикам с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.