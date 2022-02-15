Запрос Украины к НАТО на случай ЧС включает внедорожники, надувные лодки и пожарные шланги

Стало известно, какую именно помощь Украина запросила у НАТО в случае крупномасштабных чрезвычайных ситуаций с гражданским населением. Как сообщает пресс-служба альянса, Киев хочет получить внедорожники, надувные лодки с моторами, пожарные шланги и другую спецтехнику.

Список запрошенной техники состоит из четырёх страниц. В него, в частности, вошло 100 фургонов-внедорожников разного типа, 760 надувных лодок с моторами, пожарные шланги разных типов общей длиной 240 км, по 10 тяжёлых бульдозеров, автокранов, экскаваторов и 20-тонных грузовиков.

Кроме того, Украина хочет получить машины для поиска мин и разминирования, средства химической и радиологической разведки, 70 тысяч костюмов химзащиты, 180 водолазных костюмов, десятки тысяч доз различных медикаментов и медицинских средств, а также тысячи устройств радиосвязи. Последним пунктом в этом списке значатся 30 мобильных модульных комплексов для развёртывания мобильных медицинских центров.

Ранее Европарламент одобрил решение выделить Украине новый пакет помощи в €1,2 млрд. После окончательного утверждения в течение 12 месяцев Киев получит всю сумму двумя траншами по 600 миллионов евро.