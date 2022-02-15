Путин заявил, что Россия не позволит затянуть переговоры по евробезопасности
По словам российского лидера, зарубежные партнёры поступали таким образом на протяжении многих предыдущих лет.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Shutterstock
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не позволит затянуть переговоры по евробезопасности и не допустит ухудшения своего положения в ходе этого процесса. Он напомнил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что подобные беспокойства основаны на предыдущем опыте общения с зарубежными партнёрами.
"У нас есть опасения, что переговорный процесс по предложенным нами существенным для нас вопросам в сфере безопасности может быть нашими партнёрами необоснованно затянут и в ходе этого переговорного процесса так или иначе будут приниматься решения, которые будут ухудшать наше положение, причём ухудшать самым серьёзным образом — так, как это происходило до сих пор на протяжении многих-многих предыдущих лет", — объяснил Путин.
По словам президента РФ, Москва будет обсуждать со своими партнёрами данные опасения и делиться моментами, которых она не допустит.
Напомним, Олаф Шольц прибыл сегодня, 15 февраля, в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Общение лидеров в Кремле прошло за длинным столом, так как немецкий политик отказался делать российский тест на ковид по прилёте в Москву. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тем для обсуждения у сторон много: беспрецедентная напряжённость в Европе, гарантии безопасности для РФ и другие.
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