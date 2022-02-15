Путин заявил, что Россия не позволит затянуть переговоры по евробезопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не позволит затянуть переговоры по евробезопасности и не допустит ухудшения своего положения в ходе этого процесса. Он напомнил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что подобные беспокойства основаны на предыдущем опыте общения с зарубежными партнёрами.

"У нас есть опасения, что переговорный процесс по предложенным нами существенным для нас вопросам в сфере безопасности может быть нашими партнёрами необоснованно затянут и в ходе этого переговорного процесса так или иначе будут приниматься решения, которые будут ухудшать наше положение, причём ухудшать самым серьёзным образом — так, как это происходило до сих пор на протяжении многих-многих предыдущих лет", — объяснил Путин.