Нижегородский Минздрав объяснил, почему матери не отдают ребёнка из роддома

Минздрав Нижегородской области прокомментировал информацию о том, что роддом якобы не отдаёт младенца матери за неуплату услуг. Ранее из-за этих сообщений региональные СУ СК и прокуратура начали проверки.

"Из документов при ней (роженице) были только временное удостоверение личности, выданное МВД России, и свидетельство о рождении другой страны. Обменная карта беременной у неё отсутствовала. С согласия роженицы были проведены все необходимые обследования. 1 февраля прошли своевременные роды. Запись об отце ребёнка была сделана со слов матери", — рассказали в министерстве в беседе с РИА "Новости".

4 февраля девушку выписали и выдали справку о рождении ребёнка. После того как было получено согласие матери на проведение антиретровирусной терапии и дальнейшее обследование, его перевели в отделение патологии новорождённых.

В ведомстве напомнили о постановлении Правительства РФ, согласно которому иностранные граждане получают медицинскую помощь на платной основе. Несмотря на это, счёт на оплату роженице не выставлялся. При верном оформлении документов на ребёнка и после того, как врачи будут уверены в состоянии его здоровья, он будет выписан и передан матери.