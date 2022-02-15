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Нижегородский Минздрав объяснил, почему матери не отдают ребёнка из роддома

Ранее роженица пожаловалась, что это якобы из-за того, что она задолжала медицинскому учреждению 37 тысяч рублей.

15 февраля, 15:28

Фото на обложке © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Минздрав Нижегородской области прокомментировал информацию о том, что роддом якобы не отдаёт младенца матери за неуплату услуг. Ранее из-за этих сообщений региональные СУ СК и прокуратура начали проверки.

"Из документов при ней (роженице) были только временное удостоверение личности, выданное МВД России, и свидетельство о рождении другой страны. Обменная карта беременной у неё отсутствовала. С согласия роженицы были проведены все необходимые обследования. 1 февраля прошли своевременные роды. Запись об отце ребёнка была сделана со слов матери", — рассказали в министерстве в беседе с РИА "Новости".

4 февраля девушку выписали и выдали справку о рождении ребёнка. После того как было получено согласие матери на проведение антиретровирусной терапии и дальнейшее обследование, его перевели в отделение патологии новорождённых.

В ведомстве напомнили о постановлении Правительства РФ, согласно которому иностранные граждане получают медицинскую помощь на платной основе. Несмотря на это, счёт на оплату роженице не выставлялся. При верном оформлении документов на ребёнка и после того, как врачи будут уверены в состоянии его здоровья, он будет выписан и передан матери.

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Напомним, девушка, родившая в роддоме № 7 в Нижнем Новгороде, пожаловалась на то, что ей отказались отдать ребёнка без оплаты услуг. По её словам, заплатить было нечем и медики в течение двух недель запрещали ей забирать дочь из медучреждения.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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