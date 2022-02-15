Путин объяснил, почему вопрос о нерасширении НАТО на восток нужно решать сейчас
По его словам, Североатлантический альянс уже 30 лет обещает Москве не приближаться к российским границам, однако сегодня его инфраструктура оказалась "прямо у нашего дома".
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Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о нерасширении НАТО на восток необходимо решать прямо сейчас. Пустые обещания о том, что Украина не присоединится к альянсу в ближайшее время, не дают никаких гарантий и ничего не меняют для РФ в исторической перспективе, отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Говорят, что в ближайшие годы Украины не будет в НАТО. Что значит "говорят"? Мы должны понимать, что значит "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома, обсуждается вопрос вступления Украины. "Говорят", это не будет завтра. А когда? Послезавтра? Примут её, когда подготовят к этому? Для нас это уже может быть поздно", — сказал Путин.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Напомним, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Полный ответ Запада России обнародовала испанская газета Еl Pais.
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