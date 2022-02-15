Путин с Шольцем договорились подумать, как решить проблемы с вещанием RT и DW

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Берлин будут думать, как решить проблемы с вещанием телеканалов RT DE и Deutsche Welle в Германии и России.

"Мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером вопросы работы "Дойче велле" в России и RT в Федеративной Республике Германия", — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.