Путин с Шольцем договорились подумать, как решить проблемы с вещанием RT и DW
При этом, отвечая на вопрос журналистов, российский лидер отметил, что сейчас не хотел бы вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию.
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров. Фото © LIFE
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Берлин будут думать, как решить проблемы с вещанием телеканалов RT DE и Deutsche Welle в Германии и России.
"Мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером вопросы работы "Дойче велле" в России и RT в Федеративной Республике Германия", — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Отвечая на вопрос журналистов, Путин отметил, что сейчас не хотел бы вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию. Однако, по его словам, стороны договорились о том, что подумают, как можно решить эти проблемы.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. Компании дали четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова назвала Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО.
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