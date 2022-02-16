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Байден заявил, что США не планируют размещать ракеты на Украине

Во время выступления в Белом доме американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и НАТО сейчас "не обладают ракетами" в Незалежной.

15 февраля, 21:11

Фото на обложке © ТАСС / Zuma

США не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их в Незалежной и в будущем. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

"Ни США, ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там", — сказал он во время выступления в Белом доме.

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Ранее Лайф сообщал, что Байден согласился с предложением президента РФ Владимира Путина идти путём дипломатии в ситуации с Украиной.

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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