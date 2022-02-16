Байден заявил, что США не планируют размещать ракеты на Украине

США не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их в Незалежной и в будущем. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

"Ни США, ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там", — сказал он во время выступления в Белом доме.

Ранее Лайф сообщал, что Байден согласился с предложением президента РФ Владимира Путина идти путём дипломатии в ситуации с Украиной.