Байден заявил, что США не планируют размещать ракеты на Украине
Во время выступления в Белом доме американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и НАТО сейчас "не обладают ракетами" в Незалежной.
Фото на обложке © ТАСС / Zuma
США не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их в Незалежной и в будущем. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
"Ни США, ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там", — сказал он во время выступления в Белом доме.
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Ранее Лайф сообщал, что Байден согласился с предложением президента РФ Владимира Путина идти путём дипломатии в ситуации с Украиной.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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