Фатальная ошибка: 7 причин, почему размещение ракет THAAD в Харькове станет началом конца для Украины Размещение такого оружия может поставить крест на мирных договорённостях и спровоцирует новый виток напряжённости в регионе. 12 февраля, 21:40 Ракетный комплекс THAAD. Фото © Getty Images

В начале февраля стало известно, что власти Украины попросили США разместить несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD в пригороде Харькова. Это оружие входит в категорию комплексов противоракетной обороны и разворачивалось американскими войсками только в исключительных случаях. На боевое дежурство за рубежом комплекс заступал лишь дважды — временно в Румынии и в Южной Корее.



Причина № 1 — близость к границе с Россией

Специалисты в области противоракетной обороны отмечают, что просьба разместить противоракетные комплексы вблизи российских границ носит больше политический, чем военный характер, однако реальная опасность в случае их размещения всё-таки появится. Проблема в том, что между Харьковом и ближайшим российским городом Белгород всего 80 километров и в случае необходимости под прикрытием THAAD войска потенциального противника могут продвинуться вглубь российской территории.

Причина № 2 — характеристики комплекса THAAD

Во время боевого развёртывания в Румынии расчёты американских комплексов THAAD отрабатывали "отражение массированного удара вероятного противника". Однако оборонительными эти действия были лишь на бумаге. На деле развёрнутые на базе Девеселу пусковые контейнеры Mk 41 можно снарядить крылатыми ракетами с дальностью полёта до двух тысяч километров. В Вашингтоне утверждают, что внутренний софт Mk 41 не позволяет запускать крылатые ракеты, однако его в случае необходимости (как и ракеты) можно быстро заменить. На долю THAAD остаётся так называемая операция прикрытия — отражать ответный удар по позициям с пусковыми контейнерами, пока крылатые ракеты летят к своей цели.

Ракетный комплекс THAAD. Фото © Getty Images

Причина № 3 — в ближайшее время THAAD получит новые ракеты

Госдеп США отказался комментировать поставку комплексов THAAD на Украину, однако не ответил отказом на размещение этих ракет на территории страны. Американский комплекс разработчики называют "многоспектральным оружием для противоракетной обороны на большой высоте". Одной из его особенностей является большая высота поражения целей. В 2025 году у комплекса может появиться новая ракета, которая сможет поражать цели на высоте до 170–200 километров. Это приблизит THAAD по боевым возможностям к российским комплексам ПВО С-500. Размещение комплекса ближе к российским границам создаст потенциальную угрозу перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы. Дальность обнаружения радара THAAD также планируют увеличить с одной тысячи километров до 1200 километров.

Причина № 4 — объявление войны

Специалисты по военной стратегии считают, что с высокой долей вероятности гипотетическое применение комплекса THAAD может состояться без вступления Украины в НАТО. Если это произойдёт, то у российских военных будут развязаны руки, а по объекту, на котором находится американское оружие, будет нанесён ракетный удар. Последствия такого решения будут сопоставимы с теми, о которых говорил президент России Владимир Путин в 2018 году, комментируя вероятное наступление ВСУ на ЛНР и ДНР. Тогда президент отметил, что подобный шаг "будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом".



Причина № 5 — утечка технологий

В апреле 2018 года на брифинге в Генеральном штабе начальник Главного оперативного управления Сергей Рудской показал остатки двигателей и электронных блоков американских ракет "Томагавк", использованных для нанесения удара по военной базе "Шайрат" в Сирии. Представитель Пентагона Эрик Паон отреагировал молниеносно — военные назвали дезинформацией заявления российского Генштаба об американских ракетах, доставленных в Москву из Сирии, однако на уцелевших деталях были хорошо видны серийные номера и таблички с данными производителя ракет. Если комплекс THAAD и любое другое оружие будет применено с территории Украины даже случайно, остатки компонентов комплекса, уцелевшие после ответного удара, окажутся в руках российских военных, а через год-два российские С-400 и С-500, а также комплексы радиоэлектронной борьбы научатся обходить эти системы на качественно новом уровне.

Причина № 6 — потеря устойчивости

Ракетный комплекс THAAD. Фото © ТАСС / Army photo by Capt. Adan Cazarez

Если Госдеп удовлетворит просьбу Киева о поставке вооружений, это будет означать публичный крах имиджа США как страны, которая борется "за мир во всём мире". Зарубежные партнёры США, прежде всего европейские, начнут задавать неудобные вопросы, поскольку даже случайное срабатывание комплекса и удар по территории России может спровоцировать настоящую большую войну, которая снова будет проходить вдалеке от территории США. Переброска THAAD может стоить Украине государственности, а США рискуют потерять самого послушного раздражителя вблизи российских границ.

Причина № 7 — рынки вооружений

Уничтожение THAAD ответным огнём заставит зарубежных покупателей военной техники из США задуматься о её истинной эффективности. Сейчас Пентагон активно продаёт вооружение на Ближний Восток — экспорт в страны залива увеличился на 64%, а самые небольшие контракты достигают объёма в несколько миллиардов долларов. Если THAAD будет уничтожен российскими военными, репутация американского оружия тоже будет уничтожена, и военную промышленность может ожидать многолетний спад. Такое американский ВПК уже проходил: в 2005 году после смены программного обеспечения ЗРК "Пэтриот" потерял способность директорного (прямого) перехвата целей. На исправление дефекта разработчики потратили почти год. На протяжении этого времени американское оружие на Ближнем Востоке регулярно сбоило и пропускало ракеты, которые падали на жилые дома и промышленные объекты.

Что будет, если США разместят ракеты THAAD в Харькове? Будет провокация Провокации не будет, но психологическое давление не прекратят Ничего не будет

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